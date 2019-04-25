В Москве пригрозили парализовать экономику США ударом по спутникам

25.04.2019, Москва, Владимир Гладков

США превращают космос в еще одну сферу гонки вооружений, однако в Вашингтоне забывают, что, по подсчётам их же стороны, уничтожение десяти процентов космической группировки Штатов полностью парализует американскую экономику.

Об этом в ходе конференции заявил старший вице-президент Центра политических исследований России, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень опасная тенденция, она уже не тенденция, это уже планы Администрации обеспечить США превосходство в космосе созданием, прежде всего, космического эшелона обнаружения и, более того, созданием космического эшелона ударных средств и перехватчиков баллистических ракет. Если эти планы будут реализованы, космос превратится в очень опасную сферу очень опасной гонки вооружений.

Американцев, конечно, очень беспокоит противоспутниковое оружие, которым обладает и Россия, и Китай. Сейчас Индия продемонстрировала свои возможности.

Но, как говорится, посеешь ветер – пожнёшь бурю. Захотели получить доминирование в космосе, получите адекватный ответ. А с учётом того, насколько американская экономика и вообще жизнь американцев зависит от космической группировки, группировки спутников связи, навигации, передачи данных, то, по подсчётам тех же американских специалистов, уничтожение десяти процентов этой группировки парализует американскую экономику.

Поэтому я призвал бы американских коллег задуматься, прежде чем начинать реализацию своих планов по милитаризации космического пространства», – заявил военный эксперт.