В Москве пригрозили сбивать самолеты НАТО

15.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился и пролётом боевой авиации НАТО вблизи самолёта с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на борту.

Об этом российский политик заявил в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот дали информацию, что натовский самолёт приблизился к самолёту министра обороны. Уже второй раз. И будут каждый раз так делать. А вот сбить – и тогда никто не будет приближаться. «Не приближайся к самолёту министра обороны России – сбить».

А это вот отогнали: «Мальчишка хулиган, отойди, отойди, не мешай». Это боевой самолёт. А если он бы ударил по нашему самолёту? Надо делать так, чтобы даже близко не приближались, вообще в поле зрения чтобы не было ни одного», – считает Жириновский.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что натовский истребитель F-18 попытался приблизиться к лайнеру с министром обороны Сергеем Шойгу на борту в небе над нейтральными водами. После этого натовский самолет был оттеснен двумя истребителями морской авиации Балтийского флота Су-27.