В Москве пригрозили США созданием нового Интернационала

28.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Соединенные Штаты Америки понимают только позицию силы, а потому Россия должна изменить свои дипломатические подходы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Практика показала, что уговаривать США вести себя цивилизованно в соответствии с уставом ООН – это как в русской пословице «попросить кота Ваську не есть сметану, Васька будет слушать и есть». Вот так же ведут себя и Штаты.

Есть единственный способ вразумления наших американских партнеров – это когда они получают очень хороший пинок, как во Вьетнаме, или в ряде других ситуаций. Те, кто противостоит США, имеют не меньше политической воли для того, чтобы отстоять свои национальные интересы. Поэтому, когда они безнаказанно шпионят за нашими истребителями, или корабли США практически рядом с нашими территориальными водами, мы их жестко ставим на место. Ещё раз повторяю, не надо бояться давать им пинка, как ни странно, они после этого прислушиваются к другим политическим аргументам – такова природа цивилизации англосаксов» , – пояснил эксперт.

«Мы оставили все полушария, свои, чужие, Прибалтику и Грузию. Нам это помогло? Ни черта! Следовательно, они лезут во все пустые места, которые мы оставляем. Но мы при этом не претендуем на суверенитет Грузии, Армении, Сирии, бывшей Югославии. Мы просто хотим честных правил игры. Пора создавать новый Интернационал, который не позволит влезать в наши дела», – добавил русский писатель-публицист Захар Прилепин.