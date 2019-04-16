В Москве пригрозили выйти из ПАСЕ и ввести в Донбасс русскую армию

16.04.2019, Москва, Владимир Гладков

РФ ни под каким предлогом не должна возвращаться в ПАСЕ – организацию, которая по всему миру за русские деньги поливает Россию грязью.

Об этом в ходе брифинга заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжаются спекуляции по поводу нашего участия в ПАСЕ. Этот чудак Косачёв опять начинает давать обещания, что если поправят регламент – мы вернёмся. Какой он вообще умный, этот Косачёв. Это гнилая политика МИДа, где он работал. И он сам гнилой.

Ни под каким видом мы не должны возвращаться в ПАСЕ. Они нас там оскорбляли, поливали грязью 25 лет, с 1996 года. Поэтому позиция фракции ЛДПР – этим летом выйти из Совета Европы и забыть эту организацию, она совершенно не нужна. Им нужны наши деньги – 30 миллионов евро в год. Это же хорошо покататься за русские деньги, да ещё и русских поливать грязью. Это не годится», – сказал Жириновский.

Также он покритиковав российскую власть за промедление, выразив надежду, что скоро в Донбассе будет стоять российская армия.

«Жителям ЛНР и ДНР, возможно, будут давать гражданство в упрощённом варианте. А куда ушло 5 лет? В России, чтобы принять решение, нежно убить много людей. А вот расстреляли 11 тысяч русских – жителей Донбасса и Луганска, теперь решили: «Давайте, мы вас немножко прикроем, вы будете жителями России, и у нас будет больше прав вас защищать».

Как в Сухуми всем раздали русские паспорта, в Южной Осетии. И теперь в Абхазии и Южной Осетии стоит русская армия. Когда мы прекратим вот разменивать людей, это чудовищно», – возмутился политик.