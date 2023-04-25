В Москве принято решение перевести конфликт в позиционную заморозку – Пинчук

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Российское руководство приняло политическое решение перейти в оборону на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса», экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

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Он считает, что причина перехода ВС РФ в оборону отнюдь не в силе противника и его поддержке Западом.

«Думается, причина в решении остановиться. Вернее, и это решение – тоже связка между причиной и следствием, где квазипричины – поддержка населением Украины правительства Зеленского (что тоже следствие других процессов) – и здесь же связка с неспособностью дать украинскому населению привлекательный образ России, выстроить большую сеть разноуровневых коммуникаций и интересов помимо отдельных и очень частных, закамуфлированных под государственные – и здесь еще глубже – уже не внешние, а внутренние идейные лакуны», – пишет Пинчук.

Он предполагает, что в российской власти рассчитывают на то, что затишье сыграет в пользу РФ – американцы переключатся на Китай, не смогут долго держать такой темп конфронтации европейцы, Украина погрузится в междоусобицу, что позволит России накопить боевой ресурс.

Такую позицию Пинчук характеризует как «очередной отложенный план с благими намерениями и неясной реальностью».

«При этом в российской общественной жизни будет проведена милитаризация, необходимая для накопления потенциала и дальнейшего реванша, но в рамках хоть и сквозной, но не тотальной страты с сохранением определенного элитарного обособленного комфорта и привычных гражданских процессов. На этом фоне будет поощряться активизм, который на определенном этапе будет зачищен в модели китайских «хунвейбинов», – прогнозирует экс-глава МГБ ДНР.

«Очевидно одно – могли бы идти вперед- шли бы. Не можем – стоим. Раз стоим — значит нужно встать наиболее выгодным образом», – добавляет автор.

Он убежден, что устойчивости российской обороны мешает нарушение ее целостности и называет угрожающие направления.

«В выступах – Бахмут, Угледар, изъяны в направлении Кременной-Сватово, угрозы форсирования Днепра на херсонском направлении. И, конечно, попытки дестабилизации в Крыму и Севастополе, срыва курортного сезона, с анонсированными обстрелами как элементами демонстрации целей «наступа». Плюс политически проблемные обстрелы Донецка и как следствие – Марьинка и Авдеевка как условия стабилизации обороны. Как только произойдут два процесса: 1. Украина совершит свой «контрнаступ» и выдохнется и 2. Будут взяты Авдеевка, Бахмут, Марьинка – вероятно, произойдет заморозка, как минимум частичная (как и все остальное)», – предполагает Пинчук.

Под заморозкой он подразумевает не примирение, а перевод обстановки из относительно крупномасштабных боевых действий в окончательный режим «позиционной войны».

Он не исключает и других сценариев, среди которых значимые победы Украины в наступлении, что автор считает маловероятным, но возможным при российских ошибках в управлении, маневрировании резервами, снабжении и работе связи, а также насыщении ВСУ дальнобойной артиллерией и ракетными комплексами, ударными средствами ПВО и боевой авиацией.

«Резкий прорыв Россией украинской обороны или переход в стратегическое или оперативное «контрконтрнаступление» на плечах украинского контрнаступления, – описывает автор еще один сценарий. – Стратегически сомнительно. Тактически, на отдельных участках местного значения – возможно. Оперативно – возможно при быстрой армейской трансформации, решении проблем связи, спутниковой, военно-стратегической и политической разведки, перевода в наступательный режим разведывательно-диверсионной работы, изменении протоколов подготовки и боевого слаживания личного состава, работы артиллерии и БПЛА, вопросов снабжения, изменении подходов кадрового обеспечения, выделения и массового освоения лучших практик по итогам года СВО, проведении качественной кулуарной наступательной работы по линии спецслужб, частичной мобилизации промышленности, финансового сектора и экономики при сохранении баланса с гражданской жизнью для недопущения тотального кризиса (что сложно и почти невозможно в нынешних условиях)», – отмечает экс-глава МГБ ДНР.

При этом реальных признаков перехода конфликта в более широкомасштабное состояние с участием других стран и более массовых систем вооружения он не видит.