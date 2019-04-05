Выборы
//exit;
05.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Москве пришли к выводу о необходимости начать развал Украины

России не нужно ждать, пока Украина прозреет и станет стабильным, но тем не менее антироссийским проектом.

Об этом в эфире телеканала “Красная линия” заявил российский дипломат Николай Платошкин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Нам не надо эти мантры произносить: “Да здравствует стабильная Украина”. Стабильная Украина возможна только как анти-Россия. Все. Поэтому нам надо прилагать все усилия для того, чтобы Украина развалилась, и та ее часть, которая не хочет жить с Россией, ради Бога, пусть она не живет. Хотя, еще раз подчеркну, например, самая западная область Украины, Закарпатская, за нас полностью.

В Галичине, несмотря на психологический террор, который идет с 90-х годов, процентов 40 тоже за нас. Просто их не видно, не слышно и прочее. Их задавили. Поэтому я не исключаю, что вся Украина перейдет к нам. Но тут, если будет внятная наша политика”, – заявил Платошкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть