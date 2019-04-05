В Москве пришли к выводу о необходимости начать развал Украины

05.04.2019, Киев, Максим Карпенко

России не нужно ждать, пока Украина прозреет и станет стабильным, но тем не менее антироссийским проектом.

Об этом в эфире телеканала “Красная линия” заявил российский дипломат Николай Платошкин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Нам не надо эти мантры произносить: “Да здравствует стабильная Украина”. Стабильная Украина возможна только как анти-Россия. Все. Поэтому нам надо прилагать все усилия для того, чтобы Украина развалилась, и та ее часть, которая не хочет жить с Россией, ради Бога, пусть она не живет. Хотя, еще раз подчеркну, например, самая западная область Украины, Закарпатская, за нас полностью.

В Галичине, несмотря на психологический террор, который идет с 90-х годов, процентов 40 тоже за нас. Просто их не видно, не слышно и прочее. Их задавили. Поэтому я не исключаю, что вся Украина перейдет к нам. Но тут, если будет внятная наша политика”, – заявил Платошкин.