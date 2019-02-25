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25.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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В Москве признали, что профукали Украину

Вооружённые провокации на Донбассе будут продолжаться, пока в Киеве у власти остаются те, кто между словом «украинец» и «нацист» ставит знак равенства.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет никакой ненависти ни к Украине, ни к украинцам, какими бы они ни были, нет ненависти к украинской культуре. Есть ненависть и неприятие той государственной политики на Украине сегодня, которая между «украинец» и «нацист» ставит знак равенства. Есть ненависть к тем, кто хочет доказать самим украинцам, что их судьба и смысл жизни – это ненависть к России и русским. Вот к ним есть, была и будет ненависть.

Насчёт того, что мы профукали [Украину] – мы много чего профукали, и пусть это станет нам уроком и опытом на будущее», – заявил Михеев.

«Говоря о сегодняшней конкретной ситуации, надо понимать, что к 31 марта всё-таки ситуация может обостриться настолько, что вооружённая провокация на Донбассе, к сожалению, не исключена, именно потому, что у власти в Киеве находятся те, кто между словом «украинец» и «нацист» ставит знак равенства», – добавил политолог.

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