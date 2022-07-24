В Москве признали, что США частично «закрыли» небо над Украиной

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Боевые единицы ВКС России больше не могут безопасно заходить вглубь территории Украины, как это было в первое время после начала спецоперации.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Аналитик подчеркнул, что именно противодействие США не дает России реализовать задачу по уничтожению мостов через Днепр, хотя это действительно ослабило бы противника. Кроме того, реализовать план достаточно сложно еще и потому, что для этого придется истратить большое количество тяжелых боеприпасов.

«Это циклопические сооружения, в особенности, такие мосты, как через Днепр, и чтобы их уничтожить, нужны большие калибры. Даже бомбы-пятисотки – для того, чтобы вывести один пролет такого моста, нужно положить не меньше 4 – 5, а то и больше. Чтобы уничтожить мост, нужны такие бомбы калибра от полутора тонн. Проблема в том, что сейчас отправлять на такую глубину бомбардировочную авиацию, мы, к сожалению, не можем. Это нужно откровенно признавать. Если мы начали войну и (проводили – ред.) очень успешные операции против тогдашнего украинского ПВО, когда мы уничтожили за трое суток всю радиолокационную систему, ослепили ВСУ и, тем самым, гарантировали возможность наносить удары на любой глубине и первые две – три недели этим и занимались, то потом в это дело включились американцы. С помощью своих средств воздушного наблюдения и самолетов «Авакс» (разведывательный высокополетный самолет США – ред.), которые постоянно находятся в районе границы со стороны Польши, беспилотников, спутниковой группировки, в реальном времени контролируют территорию воздушного пространства над Украиной», – сказал Шурыгин.

Он пояснил, что остатки украинской системы ПВО сейчас пребывают в режиме «засады», не подавая признаков своего присутствия до последнего. Также он убежден, что противник развернул эти системы с перспективой на истощение потенциала ВКС РФ путем планомерного уничтожения стратегических бомбардировщиков.

Шурыгин также объяснил, почему Россия не бьет по электростанциям.

«По промышленным же объектам наносятся удары постоянно. Выявляются заводы, на которых ремонтируют, подготавливаются иностранная и украинская техника – по ним бьют. Были выведены практически все НПЗ. В общем, та структура, которая действительно связана с войной, выводится (из строя – ред.). Почему не выводят электростанции и трансформаторные узлы? Здесь очень много есть объяснений, но самые простые заключаются в том, что большого смысла именно на данный момент нет. Армия автономна, в любом случае будет обеспечена электроэнергией, ее потребности – тем более. В этом случае, уничтожение этих объектов приведет только к ухудшению состояния населения. Какого-то серьезного влияния на ход боевых действий уничтожение электростанций именно сейчас не окажет», – рассуждал Шурыгин.