В Москве признали, что внутренний спрос уже не зависит от снятия санкций

13.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Политика импортозамещения в России была направлена преимущественно на увеличение экспорта продукции на внешние рынки, поэтому значительного повышения спроса от внутреннего потребителя не произошло.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние 5 лет мы видели очень много красивых цифр о росте производства мяса птицы, свинины, и очень часто эти цифры были связаны с ростом экспорта. То есть значительный рост экспорта в последний год. Этот процесс действительно выглядит очень вдохновляющим, и кажется, что показывает большие успехи российского сельского хозяйства и открывает для него новые перспективы.

На самом деле, вполне возможно, что мы в немалой мере уже исчерпали некоторые внешние возможности, тем более, что на рынках сейчас такая странная подвешенная ситуация, которая вполне может привести, к концу 2019 года, к спаду, в том числе, к спаду потребления российских товаров, сельхозтоваров, вывозимых на внешние рынки», – предупредил Колташов.

«Но основная идея нашей политики импортозамещения состояла не в том, чтобы на наших столах появилось больше собственных продуктов. Не это было главным, а главным был экспорт, главной была борьба за внешние рынки, государственная политика была направлена, в первую очередь, на то, чтобы субсидировать, поощрять компании, которые могут выходить на внешние рынки, в первую очередь, это были крупнейшие компании, агрохолдинги, естественно, а что касается чистоты их производства, то далеко не идеальна.

Тем не менее, развитие сельского хозяйства и массовое производство в сельском хозяйстве все-равно будет опираться на крупные компании.

Но дело-то в том, что этот весь рост, весь этот «парад показателей», который наблюдался в последние пять лет, прямо скажем, великолепных порой показателей, особенно по мясу птицы, индейки, вывозу и производству зерна – всё-таки, не в состоянии скрыть тот факт, что основная масса населения очень бедна, и что импортозамещение не привело к значительному росту потребления внутренних товаров», – подчеркнул эксперт.

Также Колташов добавил, что экономические санкции стран Запада сняты не будут, однако если бы такое случилось, на смену им пришли бы заградительные пошлины, которыми сейчас балуются США.

«Враги останутся на своём месте, они свою политику менять не будут принципиально. С другой стороны, если бы такое случилось – и санкции были бы отменены, и у российского руководства появился повод отменить контрсанкции, то политика, скорее всего, приняла бы новую форму: либо это запреты на ввоз на основе каких-то биологических претензий, то есть чистоты продуктов, загрязнённости, либо это таможенные пошлины.

Потому что в глубочайшем кризисе сейчас находится Всемирная торговая организация.

Мало кто на неё оглядывается. Дональд Трамп вообще не оглядывается и прямо говорит, что любые пошлины Соединённые Штаты могут повышать, как хотят, и ни в коем случае их не интересует, что там ВТО предписывает по этому поводу.

Ответные действия других стран становятся нормальными, поэтому просто заградительные пошлины – вот что придёт, вероятно, со временем, на смену контрсанкциям», – резюмировал Колташов.