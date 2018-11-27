В Москве признали провал стратегии по Украине. Само не рассосется

27.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Российской политической элита пора перестать подыгрывать Западу и начать жестко реагировать на провокации, осуществляемые правящим на Украине марионеточным режимом.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».



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«Я надеюсь, что в стране начнут осознавать, что тот курс, который мы выбрали на Украине, продолжать дальше гибельно. Мы пять лет гоготали насчет того, какие … правят Украиной, что через несколько лет это будет пустая территория, народ разбежится, и все будут решать, кому ее прибрать к рукам. Со всех экранов это неслось.

Вторая версия, которая звучала, что Украина – это чемодан без ручки, и Запад не знает, как от нее избавиться.

И вот, наконец, зазвучало то, что есть на самом деле. Нынешнее украинское руководство очень эффективно ведет антироссийскую политику и создает максимум неудобств и неприятностей России. И Запад самым активнейшим образом использует этот инструмент, который он захватил в 2014 году.

Поэтому нужно осознать, что надо отвечать. Почему Запад постоянно ведет эскалацию? Да потому что мы не отвечали, мы все время ждали, что само собой рассосется.

Значительной части нашей элиты так хочется снова стать частью Запада, что никакого конфликта. Зачем далеко ходить? Буквально вчера господин Кудрин дает интервью, где рассказывает о том, что отвечать на санкции Запада – это контрпродуктивно, потому что весь мир – это единая лаборатория и единая мастерская, и то, что сейчас происходит – это мелкие поломки. Вот вам стратегическая позиция.

Обратите внимание, на все, что Запад делал на украинском направлении против нас, мы ответили один раз – когда они провели переворот в Киеве, мы вернули Севастополь и Крым, сохранили Донбасс. Это было в 2014 году», – пояснил эксперт.