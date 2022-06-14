В Москве признали урон, нанесённый России западной пропагандой

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России нанесен существенный урон информационной кампанией, развернутой против государства и его граждан.

В этом убеждена глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В тысячи раз отличаются суммы вложений на информационную поддержку России, но речь даже не о суммах, а о стратегии и сплоченности работы. На первом этапе мы вообще не знали, с чем столкнулись, и какая опасность идет, и несколько недель ушло на перестройку системы, – подчеркнула Мизулина. – Мы более активно стали отстаивать правду, но урон нанесен на много лет вперед, и нам придется эту ситуацию переламывать, перестраивать и воссоздавать образ и России и россиян во всем мире».

Количество желающих вложить свой вклад в распространение правдивой информации растет ежедневно, и многие вступают в ряды кибер-волонтеров. ЛБИ решила проводить обучение таких волонтеров, чтобы их знания и навыки позволяли передавать данные в правоохранительные органы для дальнейшей работы с дезинформаторами.

«Каждый фейк нужно перепроверять, – подчеркнула Мизулина. – Сейчас обучаем большую группу из 100 человек, ведем курсы для Юнармии, как бороться с фейками и доносить правду. От фейков мы никуда не уйдем. Это проблема всех стран, не только российская».

В рядах добровольцев тоже появляются люди, которые собирают сведения или устраивают провокации. Но технически вычислить их довольно просто, тем более, что в системную ежедневную работу по мониторингу информационной кампании против РФ новичков не включают. Также Мизулина предостерегла от использования бесплатных VPN, которые имеют свою цену – выкачивают данные с устройства и дают возможность совершать мошеннические действия, а, заодно, заносят в гаджет вирусы.