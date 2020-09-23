23.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал
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В Москве призвали ЦИК РФ не порождать майданщиков ошибочными решениями


Россия должна учесть ошибки Белоруссии при подготовке к парламентским выборам, которые намечены на 2021 год.

Об этом сегодня заявил политолог Евгений Минченко на встрече российских экспертов с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу обратить внимание на политические технологии расшатывания ситуации в стране на примере Беларуси, где сегодня президент провёл тайную инаугурацию. Давайте учиться на чужих ошибках», – сказал Минченко.

Он видит риски белорусской избирательной системы в манипулировании сроками, высоком проценте досрочного голосования, снятии кандидатов, имевших общественную поддержку, по формальным критериям.

Эксперт также подчеркнул важность обеспечения открытости и прозрачности работы ЦИК.

«Капча (компьютерный тест, используемый для того, чтобы определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером – ред.) на сайте ЦИК – вопрос не технический, а политический. Скорость получения избирателями данных – вопрос политический. Платформа «Голос» в Беларуси вела подсчёт и публикацию протоколов быстрее официального избиркома», – предупредил Минченко.


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