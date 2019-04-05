Выборы
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05.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Крым, Политика, Россия, Украина
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В Москве призвали готовиться к крымскому сценарию для Юго-Востока

Россия должна быть готова к тому, что нынешний президент Украины Петр Порошенко не станет добровольно отдавать власть и устроит провокацию накануне второго тура президентских выборов.

Об этом в эфире телеканала “Красная линия” заявил российский дипломат Николай Платошкин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Я надеюсь, что второго тура не будет, Порошенко выборы не отдаст, он пойдет на какую-то чудовищную провокацию либо внутри, либо вовне. Вовне, естественно, не против Венгрии, как вы понимаете, а против нас.

И тогда, я думаю, повторятся события весны 14-го года. Нам надо быть готовыми к тому, чтобы защитить юго-восточные регионы и принять их в состав Российской Федерации по крымскому сценарию”, – заявил Платошкин.

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