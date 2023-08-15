В Москве призвали к «мягенькой, но быстрой» рерусификации Украины

Владимир Гладков .  
15.08.2023 19:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, Образование, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чем дольше идёт СВО, тем активнее украинство сопротивляется всему русскому и агрессивнее выталкивает его из своей среды.

Об этом в эфире радио «КП» заявил историк, политолог, заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чем дольше идёт СВО, тем активнее украинство сопротивляется всему русскому и агрессивнее выталкивает его...

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«Если наше СВО будет проходить такими медленными темпами, то в какой-то момент политические границы будут уже и лингвистическими границами. И эта фраза, что заговори с ребёнком на русском языке, а он скажет: «Я вас не розумию», это будет уже не шутка. Сейчас все «розумиют» и во Львове, в Ужгороде, в Киеве, везде, а в какой-то момент это будет уже не шутка. Когда лингвистические и политические границы совпадут, а это нужно как минимум поколение, тогда обратить всё будет гораздо сложнее.

Соответственно, если мы будем контролировать политически и военно какую-либо территорию, на ней просто придётся проводить рерусификацию людей, причём форсировано», – отметил он.

«А так, как у нас по «дружбонародной» советской традиции пытаются – ну давайте им учебничек напишем на правильной какой-то мове. [Насильственно?] Мягенько, но быстро!» – призвал Скориков.

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