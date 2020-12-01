В Москве призвали к полному расследованию преступлений гитлеровских пособников из бывшего Соцлагеря

01.12.2020, Москва, Влидимир Гладков

Необходимо дать полную юридическую оценку преступлениям во время Великой Отечественной войны военизированных формирований стран, ставших после войны частью соцлагеря, замалчивание которых в годы СССР было большой ошибкой.

Об этом на круглом столе в Москве заявил руководитель Дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны исправлять ошибки прошлого. Ошибки прошлого в той официальной истории, которая у нас существовала, когда из чувства пролетарской солидарности и интернационализма мы не говорили о темных сторонах вооружённых сил стран, которые после войны вошли в Варшавский договор, вошли в наше экономическое объединение. Им показалось, что им всё прощено.

Слава богу, сейчас начинаются эти процессы. Процесс по делу трагедии Жестяной горки прошел, с признанием этого убийства геноцидом, это очень важная веха. В скорости что-то будет в Карелии на эту тему. Но мы как журналисты, как политические силовые структуры, не должны думать, что завершение процесса – это завершение действий.

Нет, нужно выявить все имена тех, кто совершал преступления в Жестяной горке, составить их биографии. Нужно, чтобы их личности знали в той стране, откуда они, бывшей советской республики, пришли, чтобы до их родственников донести. Потому что миф о том, что после войны судили и высылали невиновных людей, до сих пор очень силен в прибалтийских странах», – заявил Фёдоров.

Он подчеркнул, что именно такие процессы должны показывать, что суды, которые вершились в самих республиках юристами самих республик и депортация, высылка или арест осуществлялись их территориальными национальными структурами справедливо.

«Мы не должны оставлять в покое и те преступления, которые творились режимами стран, с которыми у нас сейчас нормальные отношения. Мы должны начать расследование преступление венгерских войск под Воронежем.

Мы знаем, что под Воронежем самое большое венгерское кладбище. Из-за тех зверств, что венгры творили под Воронежем, Иван Черниховский приказал не брать их в плен.

Мы должны расследовать преступления румын, которые они творили в Молдавии, Бессарабии, Одессе. Мы должны вспомнить преступления «Голубой дивизии» во Пскове, когда в валенках нельзя было пройти зимой мимо испанского офицера, валенки моментально отнимались.

И это должно стать системой, и системой, которая доводится до конца, до имен, до конкретных биографий, до отправки этих сюжетов их родственникам. Это не месть за прошлое, это восстановление исторической справедливости», – подчеркнул Пётр Фёдоров.