В Москве призвали отказаться от слова «Украина»

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Новости Украины

Российские учёные и публицисты должны отказаться в своих трудах от использования слова «Украина» без крайней необходимости, заменив его на Новороссию или Малороссию.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил руководитель отдела Института стран СНГ по связям с РПЦ Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я призываю каждого здесь присутствующего начать продвигать Малороссию и Новороссию, от себя. Пишите в своих научных трудах, публицистике – меньше Украины. Пишите слово «Украина» только тогда, когда дело касается юридических документов, в кавычках. Используйте историческую лексику – Малороссия, Новороссия, Прикарпатская Русь. Никогда не пишите слово «Беларусь» – пишите по-советски, Белоруссия, или по-русски, Западная Россия.

И тогда украинский туман рассеется, и русское солнце взойдёт», – резюмировал Фролов.