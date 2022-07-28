В Москве призвали отправить посольство США за 101-й километр

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Посольство США необходимо убрать из Москвы.

Об этом сегодня на встрече депутатов Госдумы и Мосгордумы от КПРФ с избирателями в поддержку СВО на Украине заявила депутат Анастасия Удальцова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю неправильным, что посольство Соединенных Штатов находится в самом центре Москвы. Мне кажется, будет правильным левым и патриотическим силам инициировать перенос этого гадюшника куда-нибудь подальше за 101 километр, поставить им там деревянные бараки и туалеты на улице. Незачем поганить сердце нашей столицы», – сказал Удальцова.

Она считает, что после окончания СВО в России и ЛДНР должен быть установлен социалистический строй.

«Война – это неизбежный спутник капитализма. Посмотрите, сколько красных флагов поднимают на освобожденных территориях, восстанавливают памятники Ленину. Жители ЛДНР как никто другой понимают ценность социализма. Они понимают, что только благодаря социалистическим изменениям нам возможно получить мирное будущее. Поэтому необходимо демонтировать капиталистическую систему. И сегодня наши лозунги: нет капитализму и военной экспансии США», – сказал Удальцова.