В Москве призвали переходить в информационную атаку на Запад

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Новости Украины

До 12 тысяч человек задействовано для ведения информационной кампании против Российской Федерации.

Их задача продуцировать и распространять фейки на информационных платформах и в социальных сетях и ограничивать доступ к российским ресурсам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В основном информационная атака сейчас направлена на жителей иностранных государств и постсоветское пространство, – сообщила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. – Если говорить о ключевых платформах и рупорах, которые используются для информационной атаки, это по-прежнему YouTube, Google и Twitter».

Для дезинформации используются платформы корпорации экстремистской компании «Меta», деятельность которой в России ограничена. В информационной войне задействована даже Википедия, где штампуются фейковые материалы об истории и культуре России. Боты атакуют российские ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Привлеченные ЛБИ специалисты помогли установить заказчиков и исполнителей информационной кампании против России. Заказчиками выступают спецслужбы, западные неправительственные некоммерческие организации, крупные медиа-агентства и ряд соцсетей, в том числе из США, Великобритании, Канады и ЕС.

«Конечно, центры проведения специальных психологических операций продолжают работать на территории Украины», – подчеркнула Мизулина.

Кампания информационной дискредитации России готовилась не один год, закупалось оборудование для хаккерских атак, которые продолжаются по сей день. В работе было задействовано множество IT-компаний, открывших филиалы в России и Белоруссии. SEO-специалисты таргетологи, креативщики, дизайнеры участвуют в этой информатаке по ранее прописанному и слаженному сценарию.

Противоположную точку зрения представлять на тех же платформах невозможно: каналы СМИ блокируются, блогеры вручную выводятся из топа, и рассказывать о жизни Донбасса последние 8 лет приходится на тех информационных площадках, которые не доступны зарубежной аудитории. По этой причине ЛБИ предлагает перейти в информационную контратаку, и такие технические разработки уже идут.