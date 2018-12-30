В Москве призвали помочь партизанам на Украине

30.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Москва с 2014 года совершает ошибку, публично отвечая на самые страшные преступления против русских Украины исключительно критическими заявлениями. Необходимо помочь формированию партизанских отрядов в бывшей советской республике.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году, когда у значительной части населения Юго-Востока была эйфория, они искренне хотели быть ближе к России, мы не реагировали или реагировали, но в виде слов возмущений когда сжигали в Одессе людей, когда начали убивать людей на Донбассе – мы говорили.

Сейчас, когда началось гонение на УПЦ, мы говорим, что священники стоят – молодцы, но они все люди. Сейчас будут их ломать, подкупать, будет запущен весь механизм государственной власти – мы снова будем возмущаться, снова будем говорить. Может, хватит?» – призвал эксперт.

«Когда говорят: «О! Война!», да не надо никакой войны с Украиной. Столько выдающихся партизанских командиров, сколько дал украинский народ, не дал никто, даже белорусы. Рано или поздно такие люди там возникнут. Нам надо помогать – информационно, в идеологическом плане, чтоб эти люди почувствовали нашу поддержку. А когда они начнут борьбу с этим уродливым режимом, помочь им всеми имеющимися у нас средствами. Это единственный путь избавиться от этих тварей, которые сидят в Киеве», – добавил Семён Багдасаров.