В Москве призвали превратить жизни Ходорковского и Пономарёва в ад

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Совершенно непонятно, почему не только прямые враги, но и предатели России за границей купаются в безнаказанности и не чувствуют никакой угрозы.

Об этом в эфире радио «КП» заявил ведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«У государства должна быть исключительная монополия на государственное насилие, хотелось бы его увидеть на практике. Тот самый случай, когда неплохо было бы не то, что власть употребить, а показать, что насилие – от слова «сила», а не «бессилие». Чтобы российское государство было беспощадно к своим врагам и доставало их везде, где только можно. Обратите внимание, наши лётчики, когда их показывают в хронике минобороны, у них лица скрыты. А украинцы ничего не скрывают. И не только потому, что они в пропаганду умеют лучше нас, это само собой. Это означает, что они не боятся – никакой угрозы нет.

Ладно с лётчиками, офицеры ГУР украинской, чиновники, и в первую очередь наши собственные предатели должны не пиво пить в Вильнюсе и Женеве, а прятаться по конспиративным квартирам, перемещаясь из города в город под защитой ЦРУ, MI-6, всех разведок НАТО, понимая, что малейшая ошибка будет им стоить жизни. Какой-нибудь Илья Пономарёв, какой-нибудь старший Гудков, Ходорковский – они не должны вести эту обычную европейскую обывательскую жизнь, их жизнь должна превратиться в ад», – призвал Мардан.

Он подчеркнул, что если до начала СВО всё вышеизложенное было бы невозможно, то сейчас обстановка круто изменилась.

«До 24 февраля это всё было бы невозможно, просто бряцание словами в воздухе, потому что мы были цивилизованной страной, уважаемым членом международного сообщества, участниками международного разделения труда. А теперь всё это оказалось ерундой, мусором», – отметил ведущий.