В Москве призвали принять российский аналог американского «закона Логана»

08.10.2020, Москва, Владимир Гладков

В то время как в США прямо прописывают запрет американцам действовать во вред своей стране, отдельные российские граждане дают масштабные развернутые интервью немецкой прессе, в которых перечисляют, кого нужно «загнобить» за поддержку президента России.

Об этом в ходе круглого стола заявил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что мы могли бы выступить с инициативой в Федеральное собрание, мне об этом писали подписчики, читатели, что вполне возможно стоит принимать российский аналог американского «закона Логана».

Я процитирую коротко его положения: «Любой гражданин Соединенных Штатов, где бы он ни находился, который без разрешения Соединенных Штатов прямо или косвенно начинает или поддерживает переписку, то ли сношения с любым иностранным правительством или его должностным лицом с намерением повлиять на меры или поведение любого иностранного правительства в отношении любых споров или разногласий с Соединенными Штатами…», ну и так далее, должен быть оштрафован или лишён свободы на срок не более 3-х лет или и то, и другое.

То есть, это ещё одна разновидность foreign agents registration act (акт регистрации иностранных агентов – ред.) того «закона Фара», по которому осудили Марию (Бутину – ред.), то есть, они себе в Америке вводят и законы о иноагентах, которые работают, они прямо прописывают запрет своим гражданам действовать во вред своей стране.

А у нас отдельные граждане России дают масштабные развернутые интервью немецкой прессе, в которых перечисляют кого нужно загнобить за поддержку президента России. Поэтому есть такие зияющие правовые пустоты», – рассказал Малькевич.