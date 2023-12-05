В Москве призвали создать службу для ликвидации Каспарова и других беглых экстремистов

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В России необходимо создать специальную службу по ликвидации беглых русофобов, которые даже за рубежом призывают к нанесению ударов по России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать заявление бывшего шахматиста Гарри Каспарова, который призвал к ударам по российской инфраструктуре, в том числе по Крымскому мосту.

«Нужно возродить службу, которая отлавливает врагов России – и истребляет их. Ликвидационный список. Аналог МОССАД. Если откровенно, вражеские люди, которые были нашими соотечественниками… Нужно признавать людей экзистенциальной угрозой для России – и отправлять на расстрел, как делал МОССАД с врагами Израиля. Ну, потому что беснование этих персонажей должно когда-то закончиться, совсем уже обнаглели. Человек свою карьеру построил в России, а теперь сидит в Америке и рассказывает, что американцы должны прислать ракеты для разрушения Крымского моста», – отметил Живов.

Он подчеркнул, что предложение Каспарова фактически является призывом к началу ядерной войны.

«О чём человек говорит – он предлагает ядерную войну развязать, по сути. Он предлагает США ввязаться в это по полной программе, а это уже предтеча ядерной войны. Какой-то безумец бегает и рассказывает, что это должно быть», – подытожил политолог.