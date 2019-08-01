В Москве призвали строго спрашивать с украинцев за будущие выходки избранной ими команды «Зе»

01.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Распространенная в России позиция, что украинский народ не виноват в действиях своей власти, в корне ошибочна и вредна, прежде всего, потому, что как правило, такие люди убеждены, что не несут ответственности за свой выбор.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Геворг Мирзаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России есть достаточно много людей, которые говорят: «Да не вводите вы квоты, не вводите вы санкции против украинской экономики, не ухудшайте и без того сложное положение братского украинского народа» и так далее – это всё полный бред. Потому что украинский народ, как и народы многих новообразованных государств, у них неправильное понимание слова свобода, они понимают свободу: мы делаем что хотим, но ни за что при этом не отвечаем.

Когда у нас говорят, что украинский народ не виноват в этой власти, которая пришла, это категорический бред и неправда.

Потому что эти люди избирали эту власть, эти люди эту власть поддерживают, либо эти люди молча сидят дома, пока власть занимается преступлениями, а потом нам на чистом глазу говорят: «Да, ребята, наша хата с краю, да мы не виноваты, это всё Порошенко сделал, а не мы, а мы всегда Россию любили, мы всегда к России хорошо относились» и так далее – категорически так нельзя поступать!

Украинцам нужно доносить чётко, что за все действия вашей власти, которую вы избирали или вы поддерживаете, вы несёте такую же ответственность, как эта власть. Не хотите санкций? Пожалуйста, делайте так, чтобы власть изменила политику демократическими или недемократическими методами», – заявил Мирзаян.