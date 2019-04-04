В Москве призвали украинцев голосовать за Порошенко

04.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ничем не отличается от действующего главы государства Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский дипломат, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я огорчён первым туром, потому что я призывал людей голосовать за первую тройку, кроме Порошенко, чтобы тот во второй тур не вышел. Кстати, Юго-Восток проявил очень хорошую явку, я просто людей от всей души благодарю, но этот негодяй прорвался. Он очень умело расколол российский электорат на Зеленского и Бойко, тимошенковский – ещё там на три человека и едва прорвался. Зеленский и Порошенко – одного поля ягоды, презираю таких, это люди, для которых бабло любой ценой – главное в жизни. Это два искренних борца за денежные знаки. Просто разница.

У Зеленского есть квартира в Англии? А у того дом в Испании. Он спонсировал нацистские батальоны в Днепропетровске, называл жителей Донбасса «мразью», вам что ещё надо? Он зарабатывал деньги на России после того, как они, значит, поссорились и не пускают туда российских артистов. Да, он теперь снимает там всё бабло. Чего вы его защищаете? Просто лучше ужасный конец бандеровского режима, чем ужас без конца. Зеленский обманка, понимаете?», – высказался дипломат.

Также он отметил, что Зеленский, в отличие от Тимошенко, не станет поднимать Майдан и менять бандеровский режим в стране. Поэтому политик призвал людей голосовать так, чтобы националисты сами вышли с протестом и окончательно откололи Юго-Восток от творящегося в Киеве беспредела.

«Вы знаете, что сказал Зеленский самое главное за Порошенко? «Я единственный кандидат, который, в случае проигрыша, не будет выводить людей на улицы, ставить палатки». А Юля бы вывела, между прочим, и бандеровский режим закончился бы к чёртовой матери. Поэтому, друзья, сейчас голосуем за Порошенко, чтобы этот негодяй выиграл с минимальным отрывом, чтобы это никто не признал, эта сволота, националисты, вышли на улицу – и тогда Юго-Восток Украины имеет полное право требовать защиты от Российской Федерации», – резюмировал Николай Платошкин.