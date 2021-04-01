В Москве призвали в союзе с Индией и КНР снести гегемонию США

01.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Пора, руководствуясь декларациями Совбеза ООН, свергать власть США, которая узурпировала планету Земля.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно свергнуть США. Кстати, они заняли это место совершенно неконституционно, никто не решал, что США – лидер мира, главная страна. Как минимум пять главных членов Совета безопасности (КНР, Франция, РФ, Великобритания, США – ред.). Вот они, лидеры мира. Отнюдь не США. Они узурпировали эту власть.

Мы – страны с гигантской историей, великие державы и малые державы, имеем право свергать гегемонизм американский в мировом масштабе по декларации (Совета безопасности ООН – ред.), ибо не должно быть ущемления отдельно в пользу одного.

Я удивляюсь, что КНР, великая Россия, там трудности с Индией, у них там конфликт, но я удивляюсь, как до сих пор наши национальные правительства всё это терпят. Всего лишь нужно однажды выйти на трибуну Генассамблеи ООН и сказать: американцы, ваша власть закончилась в этом мире.

Вот, у нас 2 млрд., тут 1,5 млрд., немного меньше у России. Пока это сказал один китаец маленькой делегации (на переговорах в Анкоридже – ред.). Вот это было хорошо сказано», – подметил Третьяков.

«Блинкену (госсекретарь США – ред.) в лицо это было сказано», – уточнил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Теперь должны сказать, как минимум лидеры России и Китая, лучше бы, если бы и Индия присоединилась, и дальше подтянутся эти люди. Пора свергать власть США, которая узурпировала планету под названием Земля, узурпировали. Всё, хватит нарушать наши права», – призвал политолог.