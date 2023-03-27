В Москве призвали жёстко ответить на русофобские выходки Армении

27.03.2023 18:59
  (Мск) 
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Азербайджан, Армения, Беспредел, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация


Россия якобы должна перестать заигрывать со своими ближайшими «союзниками» и начинать адекватно отвечать на любые русофобские выходки, вплоть до введения зеркальных санкций или исключения из ОДКБ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия якобы должна перестать заигрывать со своими ближайшими «союзниками» и начинать адекватно отвечать на...

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«Я с очень большой любовью отношусь к народу Армении, но считаю, что пора нам ответить на недружественные шаги. У нас там стоят миротворцы, военная база. Убрать нафиг миротворцев.

Потому что хватит уже. Либо вы тогда свергаете Пашиняна, не ратифицируете договор (признание Римского статута Международного уголовного суда (МУС) соответствующим Конституции республики – прим.), выходите на улицы, как это очень модно в разных странах. Либо мы становимся полностью недружественной страной.

И тут у нас есть много чего. Суровый миграционный режим, депортации, вывод войск. Вот, ребятки, теперь сами. Убрать Армению из ОДКБ, и разбирайтесь сами.

Зачем нам такие союзнички? Сейчас, в 11 пакет санкций, войдут государства Центральной Азии, сотрудничающие с Россией, как заявляет ЕС. По Казахстану видно, он уже тоже начал параллельный импорт прикрывать. А оно нам надо? Посыплется ОДКБ, значит, посыплется. Мы им нужны больше, чем они нам», – предложил Виттель.

В свою очередь, военный эксперт, глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич пояснил, что так делать ни в коем случае нельзя.

«Выходить ни в коем случае нельзя. Как у военных – если ты удерживаешь какой-то рубеж, его нужно держать и дальше. Выйти легко, это может быть эмоциональное решение. А зайти назад будет очень сложно, потому что зайдут другие товарищи, и начнут контролировать», – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в этом регионе Россия ведёт несколько крайне важных и масштабных проектов, отказ от которых станет серьёзной ошибкой.

«Если вернуться к той же Армении, там ситуация намного более масштабна. Это Южный Кавказ, мы стараемся выровнять эту ситуацию на более высоком уровне. Там транспортные коммуникации полностью нарушены. Там все друг с другом не дружат, и поэтому нет движения грузов. У нас взаимодействие с Арменией только через Грузию, и то автомобильным транспортом, железнодорожным доехать не можем.

У нас работают две большие группы под руководством вице-премьеров. И вторая история, тоже три страны, пытаются наладить железнодорожное сообщение через Армению, восстановить советские железные дороги. Для нас это очень важно, мы тогда получим железнодорожное сообщение с Ираном.

Это всё с трудом двигается, там большой пласт взаимных претензий. Но Россия является достаточно серьёзным актором в этом процессе, и я уверен, что будет являться и дальше. И куда-то туда пускать грязные руки европейцев или американцев – ни в коем случае нельзя», – резюмировал Клинцевич.

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