В Москве призывают к полной «идеологической ревизии»

Владимир Гладков.  
06.02.2023 21:09
  (Мск) , Москва
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Дзен, История, Культура, Образование, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация


Российские либералы и их западные хозяева пытаются убедить народ РФ в том, что проигрывать в глобальных конфликтах якобы гораздо выгоднее, чем побеждать.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил лидер движения «Суть времени», публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские либералы и их западные хозяева пытаются убедить народ РФ в том, что проигрывать...

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«Будет долгая, кровопролитная война, ценой которой будет существование или не существование российского народа как такового. Тут некоторые говорили, в том числе Солженицын, которого до сих пор каким-то образом в школах пропихивают, что главная задача – проиграть. И те страны, которые проиграли, живут хорошо.

Шведы проиграли под Полтавой, и живут хорошо. А мы выиграли, и потом была империя Романовых, беда какая. Но с такой идеологией не побеждают в долгих конфликтах», – сказал Кургинян.

Он подчеркнул, что необходимо провести ревизию российской идеологии и очиститься от всего либерального яда, которым накачивали Россию тридцать лет.

«Я очень рад, что Путин вспомнил Сталинград и всё прочее, приветствую то, что восстанавливаются какие-то там Павка Корчагин и всё остальное. Но обращаю внимание, что какие-то героические страницы истории Российской империи должны восхваляться наравне с тем, что проходило под Сталинградом и так далее. Но нельзя, недопустимо вытаскивать сейчас тех авторов, которые противопоставляют эти периоды, или прославляют бандеровцев», – отметил он.

«Нам нужна мощная идеологическая ревизия, с тем, чтобы сталинградские высказывания обрели полноту, и чтобы ими были насыщены все поры нашей жизни, которые, признаем это, три десятилетия были насыщены очень ядовитыми вирусами, которые и мешали бороться», – резюмировал публицист.

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