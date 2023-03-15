В Москве призывают Минобороны РФ перенимать штурмовой опыт вагнеровцев

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События в зоне СВО показывают, что ЧВК «Вагнер» является самым эффективным штурмовым отрядом российской группировки войск.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши Новости» заявил российский военкор Дмитрий Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЧВК «Вагнер» – это, наверное, самое боеспособное подразделение. Есть какая-то причина, как они этого достигают, но можно констатировать факт – они просто идут и идут. Какая причина – не знаю. Деньги, стимуляция есть. Собирают туда отмороженных. Те, кто попадает в места не столь отдалённые – люди неординарные. Они способны на поступки. Плохие, но способны. У них есть какие-то определённые качества», – отметил военкор.

Селезнёв подчеркнул, что российской армии стоит перенимать успешный опыт ЧВК, или, по крайней мере, не мешать им воевать.

«У них очень мощные штурмовые отряды. Я видел их, когда взяли Благодатное, у меня очень сильное впечатление. Это люди, которые, по разным причинам, готовы рисковать своей жизнью, и погибать. Я не понимаю – если это у «вагнеровцев» работает, значит, нужно перенимать их какой-то опыт. Это самое эффективное штурмовое подразделение. Может быть, Пригожин неординарный, назовём это так, человек, но у него это получается. Значит, нужно ему дать больше снарядов», – добавил он.