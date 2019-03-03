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03.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Москва, Россия, Скандал, Украина
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Проспект Бандеры появился в Москве

В одной из московских торговых точек покупателю попалась разделочная доска с адресом импортёра украинских коллег сети «Ашан» – Киев, проспект Степана Бандеры, 15-А.

Видеоролики из супермаркета и фото переписки с администрацией на своей странице в «Facebook» разместил пользователь Евгений Гусев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогие друзья, товарищи, коллеги. Вот не смог пройти спокойно мимо… Что-то ведь с этим надо делать?  PS. И это продаётся в Москве по иронии судьбы бывший адрес в Киеве Московский проспект», – написал автор публикации.

На видео человек интересуется у сотрудницы супермаркета, которая отправляет его к менеджеру, как можно «продавать это г##но». Также опубликована переписка с администрацией, которая называет проспект Бандеры «географическим фактом» и рекомендует лишний раз «не драматизировать».

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