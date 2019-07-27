В Москве продолжаются беспорядки

27.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Несколько групп сторонников оппозиции после столкновений с полицией у мэрии Москвы продолжают несанкционированное шествие – «прогулку» по центральным улицам столицы, скандируя оскорбительные лозунги в адрес президента Владимира Путина и требования зарегистрировать «независимых» кандидатов на сентябрьские выборы в Мосгордуму.

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Либералы хвалятся, что смогли обвести власти и усложнить задачу полиции – вместо рассеивания одного митинга силовикам приходится следить за несколькими группами протестующих в центре Москвы.

Фиксируются попытки зажечь дымовые шашки, использование взрывпакетов. Число задержанных, по данным оппозиции, уже достигло 600 человек. Правда, сообщается, что часть доставленных в участки ранее уже отпущена без составления протокола.

Интересно, что телеканал «Дождь», впервые со времен протестов на Болотной площади открывший бесплатный доступ к эфиру, сумел собрать «на хайпе» во время трансляции митинга уже более миллиона рублей пожертвований.

«Хорошо, что моя страна – не Египет, не Сирия, не Ливия или не Украина. Насмотрелся я на мирные протесты во всех этих странах и прекрасно отдаю себе отчет в том, что все эти сладкоголосые и длинноволосые борцуны за нашу и вашу свободу в час реального исторического перелома разбегаются по домам.

Потому что везде любой демократический, как им кажется, протест всегда перехватывается более организованной и радикальной силой. Будь то исламисты или националисты. Везде одно и то же.

Сначала елейные лозунги о свободе слова, волеизъявления и совести, а потом в одну ночь качественный состав протеста заменяется на суровых мужиков в телогрейках или куфиях. Которые пускают страну под откос. И прекраснодушные лозунги заменяются на требования шариата, запрета русского языка и декоммунизации со сносом всей исторической памяти вместе с ее монументами.

Хорошо, что у нас ничего не выйдет у тех, кто орет в центре столицы «Мусора – позор России» после кричалок «Полиция с народом». Вы сами себя отделили от народа, начав исподтишка швырять камни и бутылки в силовиков. И хорошо, что это всего 3500 человек. Статистическая погрешность в масштабе страны», – комментирует военкор Александр Коц.