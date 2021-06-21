21.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, ЕС, Конфликт, Общество, Политика, Россия, США
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В Москве прогнозируют антиамериканское восстание во всём мире

Американская политика в отношении РФ будет неизменной, но у США большие проблемы с ЕС,...

Американская политика в отношении РФ будет неизменной, но у США большие проблемы с ЕС, поскольку во многих европейских государствах растёт «антиамериканская фронда».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американская политика по отношению к России будет продолжаться: Украина, Белоруссия – всё это будет так же, как и шло. Попытка поссорить с Китаем, безусловно. Но сам фронт американский – Pax Americana, слабеет.

Здесь ЕС упоминали. Какой он партнёр Америке? Какой союзник? Там фронда на фронде. Польша – фронда антибрюссельская. Италия – тихая, а вообще-то, сильная фронда. Греция – сильная фронда. Венгрия – сильная фронда. Англия отвалила.

Там скоро будет сильный взрыв политический. Так что надо ждать антиамериканского восстания во всём мире. Во всяком случае, такого мирного, публичного», – спрогнозировал политолог.


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