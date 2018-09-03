03.09.2018
 
Война, Донбасс, Россия, Украина
Просмотров:

В Москве прогнозируют убийства украинских чиновников высшего ранга



Власти Украины, санкционировав теракт в Донецке против лидера ДНР Александра Захарченко, решили использовать политические убийства как стимулятор дальнейшего обострения обстановки.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДНР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



«Убить руководителя, спровоцировать на какие-то действия вооруженные силы Украины. Они хотят, чтобы ополченцы Донбасса что-то сделали. Пушилин сказал: “Мы отомстим”. Это значит, что раздадутся выстрелы и взрывы в Киеве. Будет убит кто-то из министров или других чиновников высокого разряда», – сказал Жириновский.

Ему возразил донбасский политолог Владимир Корнилов.

«ДНР и ЛНР не являются террористами. Это Киев их так называет. Все понимают, что Украина стала государством-террористом. Я считаю, что пришло время на официальном уровне в России законодательно признать Украину государством как минимум спонсирующим терроризм», – сказал Корнилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть