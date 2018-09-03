В Москве прогнозируют убийства украинских чиновников высшего ранга

03.09.2018

Власти Украины, санкционировав теракт в Донецке против лидера ДНР Александра Захарченко, решили использовать политические убийства как стимулятор дальнейшего обострения обстановки.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДНР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Убить руководителя, спровоцировать на какие-то действия вооруженные силы Украины. Они хотят, чтобы ополченцы Донбасса что-то сделали. Пушилин сказал: “Мы отомстим”. Это значит, что раздадутся выстрелы и взрывы в Киеве. Будет убит кто-то из министров или других чиновников высокого разряда», – сказал Жириновский.

Ему возразил донбасский политолог Владимир Корнилов.

«ДНР и ЛНР не являются террористами. Это Киев их так называет. Все понимают, что Украина стала государством-террористом. Я считаю, что пришло время на официальном уровне в России законодательно признать Украину государством как минимум спонсирующим терроризм», – сказал Корнилов.