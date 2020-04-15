В Москве произошла атака на систему здравоохранения – замглавы ЦОДД

15.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Пока показатели смертности от коронавирусной инфекции в Москве не являются зашкаливающими и угрожающими.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил бывший военный разведчик, начальник ситуационного центра – заместитель руководителя ЦОДД (Центра организации дорожного движения правительства Москвы) Александр Евсин, занимающийся оценкой степени угроз различного вида, в том числе и масштабных эпидемий.

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Издание поинтересовалось, действительно ли в Москве настолько опасная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Эксперт подтвердил, что на днях в российской столице действительно наблюдались очереди из машин скорой помощи.

«Чтобы понять, что происходит, рекомендую изучить два снимка, они есть в интернете. Оба сделаны из ГКБ№3 на ул. Стартовой. Первый снимок в субботу – наблюдается огромная очередь скорых. Второй снимок сделан в воскресенье – очереди нет от слова «совсем». Что это означает? Что за один день все выздоровели? Или что накануне была допущена некая ошибка в логистике и протоколах реагирования, которая в настоящий момент исправлена?», – задается вопросом Евсин.

Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдается и с ГКБ№ 119 в Химках, где в субботу машины по 9 часов стояли, а сегодня вообще никаких проблем.

«Может быть, кто-то решил разом госпитализировать всех «контактных», которые вообще-то на здоровье и не жаловались особо?… Или спешно перебрасывали пациентов из одной больницы в другую?… Или поток из десяти больниц свели в одну? То, что произошло, называется нерациональным использованием ресурсов, фактически намеренной DDOS-атакой на систему здравоохранения. Сейчас с этим вопросом разбираются соответствующие инстанции», – сказал заместитель руководителя ЦОДД.

«Сегодня очередей скорых нет. Однако, волна паники не просто набирает обороты, любой, кто высказывает здравые и спокойные мысли, тут же подвергается натиску кликуш. Причём эти «всепропальцы» ещё и возомнили себя единственными носителями морали и гуманизма, они агрессивно наезжают на всех, кто в этой ситуации пытается сохранить рассудок», – отметил Евсин.

Он также говорит, что если власти не примут меры относительно распространения панических слухов и сами не перестанут давать поводов для них, то страну ждёт печальное будущее.

«Сравнивая текущие события, как некоторые любят это делать, с военным временем, есть мнение, что за такие штучки на фронте можно было и под трибунал загреметь. Потому что подобное поведение формирует сильнейший панический запрос и массовый психоз. А все вместе действительно может вызвать увеличение смертности. Те же сердечники не дождутся спасения, из-за того, что скорая без конца перевозит «контактных» COVID-19», – считает специалист.

По его словам, статистика не указывает, что количество заболевших и умерших от COVID-19 приобрело чрезвычайно опасный характер.

«Вот немного объективных данных. В среднем в месяц в Москве умирает 10 тысяч человек. За последний месяц от коронавируса скончалось меньше 70. Это составляет 0.7% от уровня «нормальной» смертности, наблюдающейся все последнее годы. И всего 0.00058 от численности всего населения Москвы. Почти все умершие (быть может даже и все) отягощены серьезными хроническими заболеваниями. Это беспрецедентный случай в истории, чтобы при таком уровне опасности были введены столь жесткие и широкие меры реагирования», – подчеркнул Евсин.