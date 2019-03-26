В Москве произошла встреча двух безысходностей – политолог

26.03.2019, Киев, Игорь Петров

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и председатель политсовета партии “Оппозиционная платформа “За жизнь” Виктор Медведчук – политические неудачники, а их визит в Москву был очередной неудачной попыткой поднять их популярность.

Такое мнение на на пресс-конференции в Киеве высказал руководитель аналитического центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От этой поездки у меня было ощущение, что где-то я уже это видел и я вспомнил – в 2006 году, в январе, Наталья Витренко едет в Москву и точно так же трет с Дмитрием Медведевым про газ. «Встретились две безысходности». Безысходность Медведчука – вся его объединительная деятельность курам на смех. Он же это продавал: «я консолидирую бело-синий сегмент вокруг себя». А на выходе – пшик.

Рейтинг Бойко… бороться за 4-5 место обладая одним-двумя серьезными общенациональными новостными каналами – эпический фейл. Поэтому прибегают к сильнодействующему средству – показать, что только Бойко рукопожат, только с ним будут говорить.. и предварительно надо было постараться расколоть бело-синий сегмент на проукраинских и пророссийских. Но забыли о том, что пророссийский сегмент по определению токсичен. Может так статься, что в этом токсине Бойко к осени и растворится», – сказал эксперт.

Примечательно, что не так давно Золотарев сотрудничал с Медведчуком и вовсю нахваливал его мирный план по Донбассу, но в последнее время стал пиарить Юлию Тимошенко.