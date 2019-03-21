В Москве пройдёт митинг против действий Запада в Сербии

21.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Антиправительственные акции протеста в Сербии, вылившиеся в беспорядки в Белграде на минувших выходных, инспирированы Западом, который пытается дестабилизировать ситуацию в балканской стране, являющейся форпостом России в Европе.

Об этом в ходе брифинга в Госдуме заявил депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы прекрасно понимаем, что те закормленные Западом элиты, которые уничтожают сербскую государственность, раскачивая лодку и сейчас, выводя людей против нынешнего руководства Сербии, против президента, имеют одну задачу – уничтожить все форпосты России в Европе», – заявил депутат.

Он также анонсировал акции протеста в Москве в поддержку лидера боснийских сербов Радована Караджича, который накануне получил в Гаагском трибунале пожизненный срок.

«Мы выведем всю московскую организацию ЛДПР к правозащитным организациям, которые базируют свои штаб-квартиры в Москве, мы будем выступать против этого решения», – сказал парламентарий.

«Мы основной задачей фракции видим защитить те славянские народы, которые поддерживают последовательную миротворческую позицию России в Европе», – добавил Чернышов.