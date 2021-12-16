В Москве проходит совещание оперативных управлений Генштабов Сербии и России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Делегация Генштаба Войска Республики Сербии находится в Москве на совещании с представителями Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Это ежегодное мероприятие впервые проводится в формате совещания оперативных управлений Генштабов обоих братских государств.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», сербскую делегацию возглавляет начальник Оперативного управления Генерального штаба Войска Республики Сербия генерал-майор Желимир Глишович. Российскую делегацию – первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Стороны дали анализ текущему военному сотрудничеству, ситуации в области безопасности в регионе и мире, а также обозначили способы улучшения военного сотрудничества с упором на совместные учения и стажировки. В ходе пребывания в России делегация сербской армии также посетит парк «Патриот», Центральный музей и Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

Совещания Генштабов России и Сербии регулярно проходят раз в год, начиная с 2014 года, поочередно в Сербии и в России. Однако в формате совещаний оперативных управлений Генштабов они проводятся впервые.