В Москве прокомментировали скромный результат Медведчука

21.07.2019, Киев, Михаил Рябов

«Оппозиционная платформа – За жизнь», несмотря на открытую поддержку Москвы, не смогла добиться внушительного результата на выборах в Верховную Раду, тем не менее, эта сила может иметь влияние.

Об этом пишет телеграм-канал политолога Федора Лукьянова «Россия в глобальной политике».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Оппозиционная платформа» Медведчука и Бойко, несмотря на очень агрессивную финальную фазу кампании (попытка провести телемост с Россией, предложение показать фильм Стоуна и пр.) сильно продвинуться не смогла, осталась в рамках своего электората…

«Оппозиционная платформа» Медведчука и Бойко при этом свои задачи решила. Им была нужна влиятельная и заметная фракция (по итогам мажоритарных округов количество депутатов вырастет), которая практически официально является главным собеседником Москвы по широкому кругу важных для Украины вопросов. Игнорировать позиции второй по численности фракции невозможно, тем более, когда за ней эксклюзивные связи с Кремлем», – рассуждает автор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее украинский политолог Руслан Бортник заявлял, что команда Зеленского заинтересована в прямых контактах с Кремлем без участия Медведчука.

«Зеленско-Коломойский хотят выстроить свои каналы коммуникации, потому что: а) это инструмент управления темой войны и мира, это инструмент управления рейтингами; б) это важнейший экономический ресурс, инструмент, потому что в рамках этой коммуникации решаются все вопросы торговли, транзита, энергоносителей и всего остального – это огромные деньги.

И, конечно, Зеленскому все эти посредники, у которых есть свои интересы, у которых своя десятина, они ему не нужны», – пояснял Бортник.