В Москве прошел митинг «Косово – это Сербия»

01.06.2019, Москва, Елена Острякова

ЛДПР провела митинг «в поддержку братьев-славян» у посольства Сербии. Об этом сообщает пресс-служба партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Европе у нас единственная святая цель — защитить православных и мы будем их защищать. ЛДПР солидарны сербами, которые любят Россию и русский язык. Сербия — это наша Брестская крепость там, часть огромного православного мира, большого государства.

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Мы предупреждаем НАТО — руки прочь от Славянского мира! Если Сербия попросит поддержки у руководства России, ЛДПР надеется, что она будет оказана в полной мере», – заявил Жириновский.

В митинге приняли участие около полусотни человек. Они держали в руках плакаты «НАТО — не бряцать оружием», «Косово — это Сербия», «Руки прочь от славянского мира». Работники посольства приветствовали участников митинга.