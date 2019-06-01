01.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, НАТО, Политика, Россия
Просмотров:

В Москве прошел митинг «Косово – это Сербия»

ЛДПР провела митинг «в поддержку братьев-славян» у посольства Сербии. Об этом сообщает пресс-служба партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Европе у нас единственная святая цель — защитить православных и мы будем их защищать. ЛДПР солидарны сербами, которые любят Россию и русский язык. Сербия — это наша Брестская крепость там, часть огромного православного мира, большого государства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Мы предупреждаем НАТО — руки прочь от Славянского мира! Если Сербия попросит поддержки у руководства России, ЛДПР надеется, что она будет оказана в полной мере», – заявил Жириновский.

В митинге приняли участие около полусотни человек. Они держали в руках плакаты «НАТО — не бряцать оружием», «Косово — это Сербия», «Руки прочь от славянского мира». Работники посольства приветствовали участников митинга.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть