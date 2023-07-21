В Москве прошел несанкционированный марш мусульман – депутат КПРФ критикует правоохранителей

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Несанкционированное шествие мусульман состоялось сегодня в центре Москвы. Сотни мужчин прошли от мечети на улице Большая Татарская до станции метро «Третьяковская», скандируя «Аллаху акбар».

Шествие было проведено “в знак протеста против недавних действий силовиков” в московских Котельниках и Дзержинском, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сотрудники спецподразделения ГРОМ, проводившие проверку в молельных домах, отказались разуваться, как того требует мусульманская традиция.

После этого в десятках телеграм-каналов, многие из которых администрируются из-за границы, появились призывы к протестам.

В ситуацию попробовал вмешаться глава Чечни Рамзан Кадыров. По его просьбе инцидентом занялся депутат Госдумы Адам Делимханов.

Он пообщался с губернатором Московской области и начальником управления президента России по внутренней политике. Сам рейд в Котельниках Кадыров расценил как «провокацию в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира».

С другого фланга агитацию против акции протестов вела защитница прав мигрантов Валентина Чупчик. Она выступила с видеообращением, в котором напомнила, что участие мигрантов в политической деятельности в России категорически запрещено законом.

«Если вы выйдете на такой митинг, вам запретят въезд на 40 лет в Россию. Но даже не в этом проблема. Полиция будет фальсифицировать несуществующие мигрантские митинги», – стращала Чубчик.

Она призывала мигрантов покидать разжигающие протестные настроения группы в интернете или писать там посты с осуждением. Иначе сам факт наличия таких групп в телефонах может стать причиной депортации. В 2021 году по такой схеме якобы было возбуждено 800 уголовных дел, принято 200 решений о депортации и 17,5 тыс. запретов на въезд в Россию до 40 лет.

Однако было понятно, что акцию предотвратить уже не удастся. Поэтому сегодня у Московской исторической мечети наблюдалось усиленное патрулирование полицией и Росгвардией. По периметру мечети стояли автозаки и множество легковых автомобилей МВД.

Во время молитвы имам осудил призывы к протестам в интернете.

У мечети собрались помимо мусульман либеральные журналисты, готовившиеся отобразить беспорядки. Полиция их отжала, однако по отношению к несанкционированному шествию, которое все равно началось, сама вела себя весьма либерально и толерантно.

«Задержан никто не был, хотя, по сути, это, как минимум, несанкционированный митинг. Как максимум – явная провокация диаспор, демонстрация силы и угроза государству и коренному населению», – возмутился военкор Юрий Котенок в своем тг-канале.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пообещал направить по этому поводу запрос.

«Почему полиция и Росгвардия становятся такими робкими, когда речь касается мигрантских псевдорелигиозных (на самом деле – экстремистских) шествий и митингов в Москве? Действительно ли сотрудников МВД, участвующих в рейде в незаконную (под видом культурного центра) молельню в Котельниках по проверке миграционного законодательства уволили?», – вопрошает депутат.

Публицист Егор Холмогоров грозит России потрясениями.

«Идеология игнорирования законов «чужого» государства и идеология господства кулака дают на выходе готовую формулу грядущего мятежа, который рискует оказаться гораздо серьёзнее, чем беспорядки во Франции. При неблагоприятном стечении обстоятельств «восставшие» гетто (а они сформировались не только вокруг столицы, но и в центрах многих отдалённых, но малочисленных, зато ресурсоносных областей и автономий) вполне могут сомкнуться с экстремистскими кругами ряда регионов России (собственно, смыкание мигрантов и региональных экстремистов — самый опасный для России сценарий). Страну может охватить большой пожар, из которого она при самом лучшем исходе выйдет потрясённой», – написал Холмогоров.