В Москве прошел пикет с требованием освободить героя ополчения «Абхаза»

06.03.2021, Москва, Михаил Рябов

Последователи Эдуарда Лимонова сегодня в Москве провели одиночные пикеты у посольства Абхазии с требованием освободить арестованных накануне в этой республике ополченцев Новороссии – граждан России.

В ходе пикетов был задержан нацбол Дамир Петров. Сейчас он находится в ОВД Хамовники.

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Ахра «Абхаз» Авидзба, командир легендарной «Пятнашки» и трое его бойцов были задержаны и обвинены в попытке государственного переворота. В последнее время Авидзба жёстко критиковал местные власти республики.

Пикетчики потребовали вмешательства в ситуацию российского МИДа.

В защиту «Абхаза» выступил также известный российский военкор Александр Сладков.

«Вот вам несколько моментов, умещающихся в его натуре: правдолюбие, семейная нежность, бескомпромиссность, безрассудный авантюризм, отсутствие ненависти, рэп, КВН, война, равнодушие к власти, как цели, никакого поиска славы и проявления кича.

С Абхазом арестованы и мои товарищи по ДНР. Это не просто его бодигарды, это идейные личности, и, безусловно, лютые ВРАГИ ВРАГОВ России.

Трепетная работа с лидерами, которые родились на пророссийских идеях, на любви к моей стране – она есть, или нет, эта работа? Лидеры уже рождены. Их можно «утилизировать», а можно, призвав под Большие Знамена, иметь на переднем крае. Иных, действительно, утилизировали «какие-то враги», других, за которыми шли тысячи готовых, ради идеи, на смерть людей, убрали на пенсию. Это наша слабость.

Арестовали? Проще не заметить, это ж в ДРУГОМ ГОСУДАРСТВЕ АБХАЗИЯ!» – пишет Сладков в своем блоге.

Специальное заявление обнародовал и «Союз добровольцев Донбасса».

«Союз добровольцев Донбасса обращается к властям Республики Абхазия и к Службе государственной безопасности Абхазии по вопросу задержания защитника мирного населения Донбасса, добровольца, Героя ДНР, экс-командира интернациональной бригады «Пятнашка» Донецкой Народной Республики (ДНР), члена Совета Командиров Союза добровольцев Донбасса Ахры Авидзбы.

Хотим выразить поддержку нашему боевому товарищу. Мы знаем его как отличного командира, активного и неравнодушного человека. Авидзба проявил героизм и отвагу во время своего нахождения в рядах защитников ДНР, внёс посильный вклад в становление военного потенциала Донбасса против украинских оккупантов. Проявил себя при защите Донбасса, за что был награжден Золотой Звездой.

Кроме того, хочется отметить, что вместе с Ахрой, который является гражданином Российской Федерации, были задержаны наши боевые товарищи, принимавшие участие в защите мирного населения Донбасса в рядах «Спарты» и «Пятнашки». Часть из них также являются гражданами Российской Федерации.

Союз добровольцев Донбасса официально обращается к властям Абхазии с просьбой тщательно и в короткий срок провести расследование дела героя Донбасса Ахры Авидзбы.

Мы не ставим под сомнение компетентность правоохранительных органов Республики Абхазия. Мы лишь хотим обратить внимание на то, что Ахра Авидзба и задержанные с ним наши товарищи принимали участие в защите мирного населения Донбасса и в дальнейшем реально помогали жителям и вернувшимся оттуда добровольцам, имеют государственные награды Донецкой Народной Республики, ситуация которой во многом схожа с ситуацией в Республике Абхазия. Они делом доказали свои патриотические приоритеты, в связи с этим ходатайствуем о рассмотрении целесообразности дальнейшего содержания под стражей», – говорится в заявлении СДД.

Военкор Семен Пегов обратил внимание на опубликованные силовиками снимки соратников «Абхаза».

«Судя по фото, опубликованных силовиками Абхазии, с охранниками Героя ДНР Ахры Авидзба (задержанными вместе с ним) – они обращаются крайне жестко. Источники в силовых структурах республики сообщают, что из них выбивают показания на Ахру Авидзба для того, чтобы обвинить его в попытке госпереворота.

Пацаны на фото (знаю их лично) – опытные бойцы армии ДНР. Да, в отставке. Один из них, например, воевал в Семеновке и Донецком Аэропорту. В составе легендарной «Спарты» под руководством Моторолы. Для меня – это герой Русского Мира. Другие парни – служили в не менее легендарной «Пятнашке».

Почти все парни – граждане РФ. Почему молчит посольство?» – недоумевает Пегов.

Ситуацию комментирует писатель Захар Прилепин.

«В своё время мы с товарищами выступили за вхождение Абхазии (Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Приднестровья) в состав России. В ответ ряд организаций в Абхазии выступили с резким протестом. Причины этого протеста объяснять не стану. Кому надо – поймёт.

После истории с Нагорным Карабахом стало особенно остро ясно, чем оборачивается пресловутая «независимость» от России. Если, упаси Бог, с Абхазией повторится та же история, – а она может повториться всегда, пока Абхазия не в России – это будет очень грустно.

И, наконец, нас очень волнует, что с нашим товарищем Ахрой Абхазом, – командиром легендарной «пятнашки» – сейчас происходит. Чуть больше законности и прозрачности хотелось бы. Но юридически ситуация такова (независимость же!) – что выяснить ситуацию крайне сложно. Это, между прочим, далеко не рядовой человек. Это легенда и герой ДНР», – напоминает Прилепин.