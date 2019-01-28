//exit;
28.01.2019, Москва, Александр Гром
 
Политика, Россия, США
Просмотров:

В Москве прошли пикеты посольств Венесуэлы и США

Активисты КПРФ и Левого Фронта провели в Москве митинг в поддержку законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Под возгласы «Мадуро, мы с тобой!» протестующие назвали происходящее в Венесуэле реваншем США за Сирию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

После акции у посольства Венесуэлы представители Левого Фронта также провели пикеты возле посольства США, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть