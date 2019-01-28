В Москве прошли пикеты посольств Венесуэлы и США

28.01.2019, Москва, Александр Гром

Активисты КПРФ и Левого Фронта провели в Москве митинг в поддержку законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Под возгласы «Мадуро, мы с тобой!» протестующие назвали происходящее в Венесуэле реваншем США за Сирию.

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После акции у посольства Венесуэлы представители Левого Фронта также провели пикеты возле посольства США, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.