В Москве простились с Дарьей Дугиной

Новости Украины

Прощание с Дарьей Дугиной, погибшей в результате теракта, совершенного украинской националистской Натальей Вовк прошло сегодня в телецентре Останкино. На траурную церемонию пришли сотни человек. Полиция предприняла жесткие меры безопасности.

К собравшимся обратился отец Дарьи философ Александр Дугин.

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«Я хотел воспитать свою дочь так, как я вижу идеал человека. В первую очередь это вера. Она все детство провела в православных лагерях, ходила в церковь. Это важно, но я хотел, чтобы она была умным православным человеком. Мы с её мамой посоветовали ей стать философом, и она стала им. Не могу сказать, глубока ли она как философ, но она старалась. Сейчас, может быть, откроется то, что мы не видели, не замечали. А еще с детства первыми ее словами, которым мы ее научили, была Россия. Наша держава, наш народ, наша империя. Она стала идеальной, проходя через испытания, она стала лучше, чем мы сами. Всегда в нашей семье было: ты должен стать лучше, ты должен стать выше, ты должен стать храбрее, чище, совершенней. Мы не хвалили ее, а ей не хватало этого. Мы говорили «будь лучше, и мне кажется, мы перестарались. У нее не было страха, правда. Когда мы с ней говорили на фестивале “Традиция”, она говорит мне: “Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света”. Вот самое главное. Я рассказывал ей, что история – то борьба света и тьмы. И наша война на Украине, но не с Украиной – это тоже часть этой войны. За минуту до отъезда с фестиваля звучала песня «В «Азовстали» демонов хоронят», она хотела послушать, но мы поехали. Я чувствую, как она радуется сейчас, когда ее наградил президент. Она погибла за народ! За Россию! Самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только победой. Нашей победой», – сказал Дугин.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что в честь Дарьи Дугиной «будут называть девочек, улицы, проводить уроки мужества».

«То, что происходит здесь в высшей степени неестественно. Прекрасная светлая девочка, философ, мыслитель, эталон того поколения, которое идет вслед за нами, будущего России… Мы хорошо осознаем, что происходит. Сегодня невидимки, которые говорят по-русски, выглядят так же, как и мы, убивают наших детей на только на передовой, но и здесь, рядом с нами. Ответственность каждого из нас, чтобы таких чудовищных трагедий больше не повторялось. Она вколачивает нас в ту страшную особую реальность, в которой мы сегодня живем», – сказал Слуцкий.

Стоя около гроба, он обратился к эстонскому народу.

«Я обращаюсь к каждому эстонцу. Сейчас речь не музее оккупации, не о негражданах. Среди вас убийцы. Они должны понести справедливое наказание», – сказал Слуцкий.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что после убийства Дугиной Россия должна объявить Украину террористическим государством.

«Террористы планировали двойное убийство. Это мерзавцы и сволочи , включая тех, кто отдавал приказы, а я не сомневаюсь, что приказ отдавал Зеленский. Они будут обязательно судимы международным трибуналом. Им будет вынесен не только приговор юридический, но и приговор истории. Фашизм должен быть уничтожен. Как говорили наши отцы, гадину нужно душить в ее логове – в городе Киеве», – заявил Миронов журналистам. «Даша была камнем в основе российского величия и силой России. То, что этот камень попытались выбить, сделали только крепче фундамент. Я всегда белой завистью завидовал ее отцу и думал о том, что ему легко уйти в мир иной в случае необходимости, потому что его дочь продолжит его дело. Но вероятно ему нужно быть еще сильнее, чтобы русский патриотизм и русскую силу невозможно было разрушить», – сказал бизнесмен Евгений Пригожин.

Писатель Захар Прилепин назвал Дарью «жервоприношением всего русского, мыслящего, взыскивающего правды».

«И благодаря безвременной кончине нашей дорогой и любимой Даши, мы обязательно победим и в этой войне. Она хотела этого, она жила для этого, она служила этому», – сказал основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.