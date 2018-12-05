В Москве пятый год обсуждают выдачу паспортов Донбассу

05.12.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Депутат Госдумы Андрей Козенко сегодня на круглом столе в Москве озвучил идею выдачи российских паспортов жителям ЛДНР – подобные надежды Донбассу дарят еще с 2015 года, однако воз и ныне там.

Козенко вспомнил о теме паспортов, комментируя выступление Владимира Путина, который накануне заявил о необходимости либерализации условий для приезжающих в Россию граждан Украины.

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«Затронута очень правильная тема – гражданство для граждан Украины, но нужно понимать, что наши соотечественники в Донбассе – это совершенно иная категория людей, это не те люди, которые, например, проживают в Ивано-Франковской или Львовской областях. Сегодня с точки зрения юридической терминологии, это всё – граждане Украины. Даже наши соотечественники, приезжая с Донбасса к нам, в Россию, при пересечении границы в миграционной карте пишут «Украина», – рассказал Козенко.

«Есть программа по переселению российских соотечественников, она работает, в год по ней в РФ приезжают трудиться порядка 150 тысяч наших соотечественников. Я уже не говорю о том, что есть квоты, которые распределяются на субъекты РФ.

В частности, на 2019 год у нас порядка 83 тысяч квот для того, чтобы получить вид на жительство, но, так или иначе, этого явно не хватает. С каждым годом у нас растет количество желающих приобрести гражданство РФ.

Нам очень важно, чтобы наши российские соотечественники, обладая правами граждан РФ, находились у себя на территории, в месте постоянного проживания, в частности, на территории Украины. Это очень важно, потому как, как граждане РФ, они попадают под законодательство РФ, и защита, и все права распространяются на них в том числе.

Думаю, что не стоит рассказывать о том, под каким гнётом так называемой украинской власти сегодня находятся наши русскоязычные и русскокультурные соотечественники на Украине. Там – наши геополитические интересы, там наши люди, и это – способ защиты наших сограждан, когда мы в соответствии с законодательством примем все меры», – отметил депутат.