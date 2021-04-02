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02.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Москве раскрыли «хитрый» план Киева по захвату Донбасса

Новости Украины

Киевское руководство надеется в случае масштабного наступления ВСУ на Донбасс на поддержку военного и политического руководства стран НАТО, которое может временно «парализовать» Москву.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему вдруг председатель Объединённого комитета начальников штабов США позвонил нашему начальнику Генштаба? Понятно – это идут звонки из Киева. И не только украинских официальных лиц. Там у вас в Министерстве обороны сидят люди со стран НАТО самого высокого уровня. И они каждый день в режиме онлайн информируют председателя Объединённого комитета начальников штабов США о том, что происходит.

Ведь замысел украинского руководства следующий: «Если мы нанесём удар по Донбассу, то надо парализовать политическую волю России». А для этого – звонки военного руководства США, звонки политических руководителей США и стран Европы, чтобы оказать давление», – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что это позволит ВСУ захватить Донбасс в течение одного дня – при условии невмешательства России.

«Сейчас Руслан Хомчак говорит: «Если российская армия вдруг втянется в конфликт – ей надо будет один-два дня». Вот они и собираются в течение этого одного дня, в течение нескольких часов, прорвать оборону Донбасса и максимально выйти в глубину. А для этого надо, чтобы ребята с Запада на нас надавили.

Когда говорят, что они не будут участвовать в войне – да они уже участвуют в войне. Сам факт нахождения инструкторов с самого верха до самого низа – это и есть участие в войне. Потому что они готовят ваши подразделения. В Яворовском, на полигоне под Львовом, кто их готовит? Вы сами, что ли? Нет, все страны НАТО готовят – американские, немецкие и английские специалисты», – резюмировал Багдасаров.


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