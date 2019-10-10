В Москве рассказали, чьи трупы ждёт Зеленский, сидя на берегу

10.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Новый украинский президент Владимир Зеленский не спешит выполнять предусловия для встречи в «нормандском формате».

При этом, если раньше он ждал, когда западные санкции уничтожат Россию, то теперь медлит с «капитуляцией», чтобы санкции вдруг не сняли.

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Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Посмотрите на позицию Зеленского по поводу нормандского формата: «Давайте встретимся». Причём срочно, вот буквально завтра.

Ему говорят: «О чём мы будем говорить, если завтра встретимся? Что, ты просто с нами тремя сфотографируешься и поедешь назад? Давай, мы организуем какую-то повестку дня – примем формулу Штайнмайера, начнём развод войск и составим хотя-бы план, по поводу чего будем говорить».

Зеленский говорит: «Окей» и начинает тянуть время. Тянуть время с формулой Штайнмайера, сейчас тянет время с разведением, и будет тянуть бесконечно.

Потому что украинская политика заключалась в одном: «Мы сидим на берегу реки и ждём, когда мимо нас проплывёт труп России, погибшей под санкциями».

Следовательно, постоянно, и для внутриполитического потребления, и для внешнеполитического, должен либо сохраняться, либо усиливаться санкционный режим против России», – сказал он.

Однако, по мнению Ростислава Ищенко, так как западные «союзники» Украины начали налаживать отношения с Россией, Киев решил подождать теперь благоприятных для себя изменений в Европе и США.

Украинский президент уже ждёт, когда проплывут «трупы» Меркель и Трампа, а не Путина.

«Если начинаются переговоры в «нормандском формате», в нынешней ситуации это старт, по крайней мере, к началу разговоров о том, что когда-нибудь эти санкции могут быть сняты. Это сразу же удар и по внутриполитическому, и по внешнеполитическому позиционированию любого украинского руководства, чего они допустить априори не могут.

Значит, поскольку Запад сейчас отказывает в такой поддержке Украине, какую он оказывал в 2015 и 2016 годах, надо посидеть и подождать – может, на Западе чего поменяется.

Сейчас Меркель уйдёт, кто-то вместо неё придёт. Через год будут выборы в США, глядишь, там демократы заменят Трампа и скорректируют политику по отношению к Украине. «Давайте дотянем до ноября следующей осени, а там посмотрим, что будет». Вот они время и тянут», – резюмировал эксперт.