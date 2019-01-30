В Москве рассказали, как Европа посмеялась и «кинула» Украину

30.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Некоторые украинцы всё ещё наивно верят в скорое выполнение обещаний, которые давала, но так и не выполнила Европа в течение последних 10 лет.

Об этом в эфире телеканала «Первый» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На днях будет десять лет, как Юлия Тимошенко в Брюсселе подписала так называемую Брюссельскую декларацию, где Евросоюз, в самом деле посмеявшись, пообещал, что будет способствовать привлечению инвестиций. И вот 10 лет я слышу, как Евросоюз будет вкладывать туда (в украинскую ГТС – прим. ред.) деньги. И, конечно, ни копейки никто не вложил, и, смею вас заверить, не собирался вкладывать», – отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что Германия борется за прокладку «Северного потока-2» в том числе из-за нежелания вкладывать деньги в ремонт и модернизацию украинской “трубы”.

«Именно поэтому Германия сейчас борется за «Северный поток-2», чтобы не вкладывать ни цента в эту бесполезную после «Северного потока», давно ржавую, совершенно заброшенную Украиной трубу. После «Северного потока-2» и «Южного потока» украинская ГТС будет бесполезна в любом случае. А они (украинцы – прим. ред.) живут этой наивной мечтой. И некоторые верят», – резюмировал Корнилов.