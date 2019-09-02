В Москве рассказали, какого прогресса добился Зеленский в сравнении с Порошенко

02.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Иностранные хозяева Владимира Зеленского пользуются наивностью украинского народа и популярностью нового президента для того, чтобы полностью скупить страну.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Григорий Трофимчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские граждане явно до сих пор не понимают, что творится вокруг них. Они по-прежнему думают, что это именно они выбрали президентом Владимира Зеленского, хотя, на самом деле это далеко не так. И этим активно пользуются те, кто сел на шею украинским гражданам, и теперь внутри Украины будет распродано всё. Уже объявлены даты продажи земли и активов.

Прогресс украинской власти только в том, что Порошенко сливал под себя, а с этих велосипедистов теперь будет сливать Запад», – сказал Трофимчук.

В свою очередь, донецкий историк и политолог Владимир Корнилов подчеркнул, что Владимир Зеленский спешит воспользоваться «медовым месяцем» и распродать страну, что приведёт к обрушению рейтингов.

«Согласно последнему, известному мне, опросу, 70% населения Украины выступает против свободной продажи земли. И сейчас мы слышим, что Зеленский спешит, именно пока у него рейтинги в районе 70%, принять этот закон. И тогда мы поглядим на то, как быстро начнут падать у него рейтинги», – добавил эксперт.