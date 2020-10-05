В Москве рассказали, какую роковую ошибку допустили армяне

05.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Приход Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении, как и в аналогичном случае с Арсением Яценюком в 20014 году, является политтехнологией Госдепа США, направленной на полное уничтожение этой страны.

Об этом в эфире YouTube-канала «БелорусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Яценюк шёл на выборы и говорил: «Мы отдадим Крым, отдадим Донецк и Луганск, грохнем экономику в два раза, закроем все крупнейшие предприятия, сделаем население нищим и отправим 10 миллионов людей мыть унитазы в Европу», Яценюка бы не избрали, правильно? Очевидно, что не избрали, если бы он так честно сказал.

Значит, его нужно было через военный переворот поставить во главе Украины, чтобы он это сделал. Потому что через выборы это невозможно», – отметил он.

Также депутат подчеркнул, что приход к власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна является точно такой же технологией Госдепа США, как и в случае с Яценюком.

«Так и с Пашиняном. Если бы он на выборах сказал: «Я сделаю так, чтобы мы потеряли Нагорный Карабах, половину Армении, мы вырежем половину армянского народа», а результат будет такой, я думаю, что его бы не избрали. Именно поэтому американцы устроили государственный переворот.

Это просто логика. У меня есть огромное количество друзей в Армении, и там я не знаю ни одного плохого армянина, но я говорю исходя из логики, а не из чувств. Поэтому, исходя из логики, назначение американцами Пашиняна – это план ЦРУ и Сороса, связанный с войной и уничтожением половины армян, в военных действиях или беженцами.

Это был такой план, соответственно, те армяне, которые участвовали в его продвижении и в военном перевороте – эти армяне дебилы, идиоты и дураки, я так им про это и сказал. Если ты участвуешь в действии, которое нанесёт тебе личный ущерб и это делаешь, не будучи мотивированным иностранным государством и не планируешь сбежать, такие тоже есть, то ты дурак», – заключил Фёдоров.