В Москве рассказали, когда Россия вернёт Херсон

Владимир Гладков .  
17.04.2023 18:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 931
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон


Освобождение Херсона начнётся только тогда, когда российская армия сможет осуществить такую операцию с наименьшими потерями среди личного состава и гражданского населения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождение Херсона начнётся только тогда, когда российская армия сможет осуществить такую операцию с наименьшими...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Выбор есть – между плохим и очень плохим. Выбор между плохим и хорошим – это очень редкое явление. То, что Херсон, и многие территории, нужно будет отвоёвывать – это вопрос отдельный.

По поводу, нужно ли это делать сейчас, в текущий момент – это должны сказать военные, исходя из того, сколько у нас сил, насколько они подготовлены», – сказал Школьников.

Эксперт подчеркнул, что российская армия стремится уничтожить противника с наименьшими потерями, а не освобождать территории любой ценой.

«Победа в конкретном сражении определяется не завоёванной территорией, а уничтоженным противником. Если по итогу освобождения Артёмовска погибло людей в разы бы больше, чем с нашей, причём там речь и о порядке, и при взятии Херсона ситуация была бы обратной, возникает вопрос – стоят ли несколько месяцев таких потерь?

Да, было бы хорошо, если бы стоял вопрос: «Давайте заберём всё обратно, победим с минимальными потерями здесь и сейчас». Но, насколько я понимаю, такого нет.

Иллюзии о том, что люди наверху не видят проблем, что всё скрывается, и поэтому принимают дурацкие решения – оно, как правило, на среднесрочном и долгосрочном горизонте уходит. Поскольку возникает понимание, какие альтернативы», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть