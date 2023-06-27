В Москве рассказали, когда Запад прекратит поддержку Украины

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Страны западного блока не прекратят финансовую и военную поддержку Украины до тех пор, пока она не станет обходиться им дороже, чем победа России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, что должно произойти, чтобы США и Европа прекратили финансовую и военную поддержку Украины.

«Это произойдёт в тот момент, когда издержки, все моральные и прочие потери, от продолжения войны будут превышать издержки от её прекращения. Когда возможная победа России, которая не устроит Запад, будет для них меньшей потерей, чем издержки на продолжение войны, материальные и моральные, тогда это прекратится. Это может произойти и лет через двадцать, а может произойти и завтра», – пояснил Виттель.